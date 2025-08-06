DAX 23.947 +0,1%ESt50 5.284 +0,4%Top 10 Crypto 15,57 +1,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.292 -0,3%Euro 1,1676 +0,2%Öl 67,43 +0,7%Gold 3.388 +0,6%
Top News
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
DEUTZ-Aktie zieht kräftig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt DEUTZ-Aktie zieht kräftig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt
Carl Zeiss Meditec Aktie

41,70 EUR -6,16 EUR -12,87 %
STU
Marktkap. 4,2 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

09:16 Uhr
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
41,70 EUR -6,16 EUR -12,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe ergebnisseitig mit seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Anchal Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe nun Risiken für die Jahresziele 2024/25./rob/ck/mne/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
45,00 €		 Abst. Kursziel*:
-8,89%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
41,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,68%
Analyst Name:
Anchal Verma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

04.08.25 Carl Zeiss Meditec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
09.07.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

dpa-afx Trotz US-Zöllen Carl Zeiss Meditec-Aktie: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose Carl Zeiss Meditec-Aktie: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec knicken ein - JPMorgan: Zahlen enttäuschen
Dow Jones Carl Zeiss Meditec bestätigt Ausblick nach neun Monaten
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec erzielt Umsatz- und Ergebniswachstum nach neun Monaten 2024/25
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag nahezu unbewegt
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX verliert am Mittwochmittag
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittwochmittag zu
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Mittwochvormittag
finanzen.net Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec grows revenue and earnings in the first nine months of 2024/25
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec achieves revenue growth and stable operating profit in the first six months of 2024/25
EQS Group EQS-News: Change of President and CEO at Carl Zeiss Meditec AG
