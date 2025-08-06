Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 4,2 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe ergebnisseitig mit seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Anchal Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe nun Risiken für die Jahresziele 2024/25./rob/ck/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
45,00 €
|Abst. Kursziel*:
-8,89%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
41,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,68%
|
Analyst Name:
Anchal Verma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)