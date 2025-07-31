DAX 24.224 +1,3%ESt50 5.338 +1,4%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 43.911 -0,6%Nas 21.259 +0,4%Bitcoin 100.263 +1,7%Euro 1,1633 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
43,38 EUR -4,48 EUR -9,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,2 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

13:46 Uhr
Carl Zeiss Meditec Outperform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
43,38 EUR -4,48 EUR -9,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Während die Umsätze des Medizintechnikkonzerns die Erwartungen weitgehend getroffen habe, habe das operative Ergebnis (Ebita) sie um etwa 5 Prozent verfehlt, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Grund dafür sein ein schwacher Produktmix im Bereich Mikrochirurgie./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Outperform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
45,00 €		 Abst. Kursziel*:
60,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
43,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,98%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

13:46 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
11:51 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
11:36 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
09:16 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Carl Zeiss Meditec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

dpa-afx Trotz US-Zöllen Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag tief südwärts
dpa-afx ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec legt zu - Währungsrisiken belasten - Aktie gibt nach
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss Meditec brechen ein auf Tief seit 2017
finanzen.net TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec grows revenue and earnings in the first nine months of 2024/25
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec achieves revenue growth and stable operating profit in the first six months of 2024/25
EQS Group EQS-News: Change of President and CEO at Carl Zeiss Meditec AG
RSS Feed
Carl Zeiss Meditec AG zu myNews hinzufügen