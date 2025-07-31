Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Während die Umsätze des Medizintechnikkonzerns die Erwartungen weitgehend getroffen habe, habe das operative Ergebnis (Ebita) sie um etwa 5 Prozent verfehlt, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Grund dafür sein ein schwacher Produktmix im Bereich Mikrochirurgie./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec