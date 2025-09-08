Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,62 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Carl Zeiss Meditec beim Kursziel von 52 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Jenaer spielten eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Ergebnisentwicklung habe ihren Boden erreicht, in einer Branchenerholung gebe es eine enorme Hebelwirkung. Denn Carl Zeiss dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent sein, so der Experte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Overweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,02 €
|Abst. Kursziel*:
26,77%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
42,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,28%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG