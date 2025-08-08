Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,77 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 74 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Quartalszahlen seine Schätzungen für das Medizintechnik-Unternehmen. Im dritten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen verfehlt, was unter anderem an der deutlich niedrigeren Profitabilität im Mikrochirurgie-Geschäft gelegen habe, schrieb er./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Buy
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,58 €
|Abst. Kursziel*:
40,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,65%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
