15:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 74 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Quartalszahlen seine Schätzungen für das Medizintechnik-Unternehmen. Im dritten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen verfehlt, was unter anderem an der deutlich niedrigeren Profitabilität im Mikrochirurgie-Geschäft gelegen habe, schrieb er./tih/edh

