DAX 24.107 -0,2%ESt50 5.339 -0,2%Top 10 Crypto 16,69 +2,7%Dow 44.176 +0,5%Nas 21.450 +1,0%Bitcoin 102.939 +0,5%Euro 1,1622 -0,2%Öl 66,97 +1,0%Gold 3.352 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX volatil -- Wall Street stabil erwartet -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,66 EUR -0,66 EUR -1,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,77 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

Goldman Sachs Group Inc.

Carl Zeiss Meditec Buy

15:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Buy
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
42,66 EUR -0,66 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 74 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Quartalszahlen seine Schätzungen für das Medizintechnik-Unternehmen. Im dritten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen verfehlt, was unter anderem an der deutlich niedrigeren Profitabilität im Mikrochirurgie-Geschäft gelegen habe, schrieb er./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 21:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Buy

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,58 €		 Abst. Kursziel*:
40,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,65%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 Carl Zeiss Meditec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

finanzen.net Zurich Insurance-Investment im Blick SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net Börse Zürich: SMI verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne
finanzen.net SLI aktuell: SLI verliert letztendlich
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI verliert nachmittags
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI am Freitagmittag mit Abgaben
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
EQS Group Zurich Resilience Solutions and GoImpact Capital Partners forge strategic alliance to bolster climate resilience across Asia Pacific
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen