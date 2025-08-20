DAX 24.277 -0,6%ESt50 5.472 -0,2%Top 10 Crypto 16,15 -0,2%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.819 -0,2%Euro 1,1647 +0,0%Öl 67,19 +0,2%Gold 3.339 -0,2%
Carl Zeiss Meditec Aktie

42,68 EUR -0,08 EUR -0,19 %
STU
Marktkap. 3,78 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Carl Zeiss Meditec Hold

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
42,68 EUR -0,08 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 65 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine positivere Sicht auf die Aktie, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Medizintechnikkonzern kämpfe seit dem Ende der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl von Problemen, die Wachstum und Margen belasteten. Der Experte verwies auf eine schwache Verbraucherstimmung, die volumenbasierte Beschaffung in China und die Auswirkungen der hohen Zinsen auf Investitionen in den USA. Die Ausrichtung auf eine Erholung in China sei ein wesentliches Hindernis für eine bessere Einschätzung der Aktie, die seit ihrem Hoch 2021 rund 80 Prozent an Wert verloren habe./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
42,90 €		 Abst. Kursziel*:
9,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
42,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,12%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:01 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

