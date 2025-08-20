Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,78 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 65 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine positivere Sicht auf die Aktie, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Medizintechnikkonzern kämpfe seit dem Ende der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl von Problemen, die Wachstum und Margen belasteten. Der Experte verwies auf eine schwache Verbraucherstimmung, die volumenbasierte Beschaffung in China und die Auswirkungen der hohen Zinsen auf Investitionen in den USA. Die Ausrichtung auf eine Erholung in China sei ein wesentliches Hindernis für eine bessere Einschätzung der Aktie, die seit ihrem Hoch 2021 rund 80 Prozent an Wert verloren habe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
42,90 €
|Abst. Kursziel*:
9,56%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
42,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,12%
|
Analyst Name:
Sam England
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG