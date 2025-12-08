DAX24.041 +0,1%Est505.719 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 +0,2%Nas23.531 -0,2%Bitcoin77.771 +0,4%Euro1,1617 -0,2%Öl62,80 -1,7%Gold4.196 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.
Value-Stars-Kolumne

Zinsen: Anleger bleiben nervös

08.12.25 17:16 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Zinsen: Anleger bleiben nervös | finanzen.net

Am Markt für Staatsanleihen ist zuletzt kurzzeitig Nervosität aufkommen, ausgelöst durch den Anstieg der japanischen Zinsen. Doch die Turbulenzen sind schnell wieder abgeflaut.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
258,9 PKT -0,9 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der Markt für Staatsanleihen bleibt ein potenzieller Krisenherd. In jüngster Zeit hat sich Japan ganz oben auf die Liste der möglichen Krisenkandidaten gesetzt, denn der dortige Zinsanstieg sorgt angesichts einer sehr hohen Staatsverschuldung für große finanzielle Belastungen. Am US-Anleihemarkt hat dieses Szenario, das dem amerikanischen ja teilweise ähnelt, allerdings keine Unruhe ausgelöst. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 