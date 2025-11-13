DAX24.294 -0,4%Est505.800 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1621 +0,2%Öl62,85 +0,3%Gold4.238 +1,0%
Eckert und Ziegler: Erleichterung nach den Zahlen

13.11.25 11:13 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Anleger können bei der Aktie von Eckert & Ziegler erst einmal aufatmen. Mit den Neunmonatszahlen 2025 ist das Unternehmen auf Kurs.

Nach Kursabschlägen im Vorfeld der Neunmonatszahlen 2025 kommt nun die Entwarnung: Bei Eckert & Ziegler legten Umsatz und Ertrag nach neun Monaten zu. Die Ziele für 2025 sollen erreicht werden. Demnach bestätigte das Unternehmen die Prognose von rd. 320 Mio. Euro beim Umsatz und 78 Mio. Euro beim EBIT vor Sondereinflüssen. Die Aktie hat nach Zahlenvorlage wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Unter technischen Gesichtspunkten ist das Papier hingegen noch nicht über den Berg.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier:

zum Artikel

Wesentlich besser ist die Chartlage bei Westwing, nach starken Quartalszahlen ist die Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen: zum Artikel

Ebenfalls einen Blick wert ist die Aktie von Pyrum, nachdem das Unternehmen einen spektakulären Meilenstein melden konnte: zum Artikel

Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 2.950 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand 08.11.25) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

