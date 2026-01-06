S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Organon Company von vor 3 Jahren verloren

Rentables Organon Company-Investment?

Wer vor Jahren in Organon Company eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Organon Company-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Organon Company-Anteile 29,15 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,431 Organon Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,10 USD, da sich der Wert einer Organon Company-Aktie am 07.01.2026 auf 8,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,90 Prozent verringert.

Organon Company wurde am Markt mit 2,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net