S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Organon Company von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Organon Company eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Organon Company-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Organon Company-Anteile 29,15 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,431 Organon Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,10 USD, da sich der Wert einer Organon Company-Aktie am 07.01.2026 auf 8,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,90 Prozent verringert.
Organon Company wurde am Markt mit 2,09 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Organon Company und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Organon Company
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Organon Company
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent