DAX25.080 -0,2%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.445 -0,6%Bitcoin77.353 -1,0%Euro1,1664 -0,1%Öl61,05 +1,1%Gold4.447 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- US-Börsen schwächer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Lohnende Howmet Aerospace-Anlage?

S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howmet Aerospace-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

08.01.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Howmet Aerospace-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Howmet Aerospace
180,20 EUR -2,30 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurden Howmet Aerospace-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Howmet Aerospace-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,472 Howmet Aerospace-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 521,26 USD, da sich der Wert einer Howmet Aerospace-Aktie am 07.01.2026 auf 210,90 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 521,26 USD entspricht einer Performance von +421,26 Prozent.

Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 86,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Howmet Aerospace und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Howmet Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Howmet Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Howmet Aerospace

DatumMeistgelesen
Wer­bung