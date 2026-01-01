S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howmet Aerospace-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende Howmet Aerospace-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Howmet Aerospace-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Howmet Aerospace-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Howmet Aerospace-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,472 Howmet Aerospace-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 521,26 USD, da sich der Wert einer Howmet Aerospace-Aktie am 07.01.2026 auf 210,90 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 521,26 USD entspricht einer Performance von +421,26 Prozent.

Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 86,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net