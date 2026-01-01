Kaufland ruft Spinat wegen möglicher Plastikteilchen zurück

NECKARSULM (dpa-AFX) - Wegen möglicher Fremdkörper aus Plastik in Tiefkühlspinat ruft der Discounter Kaufland ein Produkt seiner Eigenmarke zurück. Es handele sich um K-Classic Spinat gehackt, erntefrisch tiefgefroren, 1.000 Gramm, mit der Identifikationsnummer GTIN 4337185811425 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Oktober 2027, teilte das Unternehmen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit.

Das betroffene Produkt betreffe die Charge L5435 DD. Es wurde in ganz Deutschland verkauft und stammt von dem belgischen Hersteller Flanders Best NV. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Plastikfremdkörper enthalten seien. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Spinat nicht essen. Das entsprechende Produkt wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Es kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden./ols/DP/men