Gewinnrückgang

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

20.08.25 17:05 Uhr

Am Mittwoch stechen am US-Aktienmarkt die Anteilsscheine von Target mit einem Kursrutsch heraus.

Im NYSE-Handel sackt die Target-Aktie zeitweise um 8,40 Prozent auf 96,51 US-Dollar ab. Bei den Anlegern stieß die Wahl des Unternehmensveteranen Michael Fiddelke zum neuen Chef auf wenig Gegenliebe. Fiddelke steht vor der Herausforderung, die anhaltende Schwäche des Handelskonzerns zu beenden, der Marktanteile an Konkurrenten wie Walmart und Amazon verloren hat. Zudem kämpft das Unternehmen wie die gesamte Branche mit den Auswirkungen von Trumps erratischer Zollpolitik, wie die aktuellen Quartalszahlen zeigen: Der Umsatz ging weiter zurück, und auch bei den Gewinnen zeigte die Tendenz nach unten. NEW YORK (dpa-AFX)

