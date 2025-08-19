Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten
Am Mittwoch stechen am US-Aktienmarkt die Anteilsscheine von Target mit einem Kursrutsch heraus.
Werte in diesem Artikel
Im NYSE-Handel sackt die Target-Aktie zeitweise um 8,40 Prozent auf 96,51 US-Dollar ab. Bei den Anlegern stieß die Wahl des Unternehmensveteranen Michael Fiddelke zum neuen Chef auf wenig Gegenliebe. Fiddelke steht vor der Herausforderung, die anhaltende Schwäche des Handelskonzerns zu beenden, der Marktanteile an Konkurrenten wie Walmart und Amazon verloren hat. Zudem kämpft das Unternehmen wie die gesamte Branche mit den Auswirkungen von Trumps erratischer Zollpolitik, wie die aktuellen Quartalszahlen zeigen: Der Umsatz ging weiter zurück, und auch bei den Gewinnen zeigte die Tendenz nach unten.
NEW YORK (dpa-AFX)
Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Target
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Target News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sergey Yechikov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.01.2018
|Target Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.2016
|Target Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.05.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|25.02.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|19.11.2015
|Target Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.2017
|Target Sell
|Gordon Haskett
|01.03.2017
|Target Underweight
|Barclays Capital
|01.03.2017
|Target Underperform
|Wolfe Research
|19.05.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
|31.03.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen