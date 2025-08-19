DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto15,60 +0,7%Dow44.839 -0,2%Nas21.066 -1,2%Bitcoin97.408 +0,5%Euro1,1653 +0,1%Öl66,86 +1,4%Gold3.343 +0,8%
Gewinnrückgang

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

20.08.25 17:05 Uhr
NYSE-Titel Target-Aktie sackt ab: Target erleidet Umsatz- und Gewinnrückgang - Fiddelke neuer Chef

Am Mittwoch stechen am US-Aktienmarkt die Anteilsscheine von Target mit einem Kursrutsch heraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
80,80 EUR -9,08 EUR -10,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NYSE-Handel sackt die Target-Aktie zeitweise um 8,40 Prozent auf 96,51 US-Dollar ab. Bei den Anlegern stieß die Wahl des Unternehmensveteranen Michael Fiddelke zum neuen Chef auf wenig Gegenliebe. Fiddelke steht vor der Herausforderung, die anhaltende Schwäche des Handelskonzerns zu beenden, der Marktanteile an Konkurrenten wie Walmart und Amazon verloren hat. Zudem kämpft das Unternehmen wie die gesamte Branche mit den Auswirkungen von Trumps erratischer Zollpolitik, wie die aktuellen Quartalszahlen zeigen: Der Umsatz ging weiter zurück, und auch bei den Gewinnen zeigte die Tendenz nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu Target Corp.

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

