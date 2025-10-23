Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
TeamViewer bei Umsatz skeptischer. Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech. Chipengpässe bei Nexperia lasten auf deutschem Autosektor. Samsung stellt Konkurrenz für Apple-Brille vor. Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch GE Vernova-Bilanz. Schwacher Ausblick von Texas Instrument lastet auf Infineon, AIXTRON & Co... Daimler Truck mit neuer Kooperation. DroneShield trotz Rekordumsatz tiefer.
Umfrage
Wo sehen Sie den Bitcoin-Kurs Ende 2025?