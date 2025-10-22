Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Mittwochabend schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 93,98 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 93,98 USD. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,46 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 94,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 242.849 Target-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 158,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 68,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 85,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.

Am 20.08.2025 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,88 USD je Target-Aktie belaufen.

