Hot Stocks heute: BASF Aktie - Long Trade mit Hebel 5
Hoffnung auf Frieden
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über BASF und die Chancen mit einem Long Trade. Für mehr Details, hört doch mal rein!
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
