Übernahmefantasie

Dayforce-Aktie mit Kurssprung: Thoma Bravo plant offenbar Übernahme und sorgt für Rally

18.08.25 17:35 Uhr
Dayforce-Aktie zündet an der Wall Street Kursfeuerwerk: Thoma Bravo löst Rally aus | finanzen.net

An der Wall Street sorgt die Dayforce-Aktie für Schlagzeilen, indem sie ein bemerkenswertes Kursfeuerwerk entfacht. Die potenzielle Übernahme durch Thoma Bravo treibt an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dayforce
57,50 EUR 12,30 EUR 27,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Dayforce-Aktie mit Kursrally
• Experten sehen Dayforce-Übernahme als logischen Schritt
• Dayforce für Thoma Bravo günstig bewertet

Wer­bung

Die Aktie des Personalmanagement-Softwareunternehmens Dayforce schoss an der NYSE am Montag zeitweise um spektakuläre 26 Prozent auf 66,64 US-Dollar in die Höhe. Auslöser war ein Bericht über mögliche Übernahmegespräche mit der Private-Equity-Firma Thoma Bravo. Die Nachricht kommt für Anleger besonders überraschend, da die Dayforce-Aktie in diesem Jahr bereits rund 27 Prozent an Wert verloren hatte.

Übernahmegerüchte treiben Dayforce-Kursrally an

Laut Bloomberg News vom Sonntag führt die Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo aktiv Gespräche zur möglichen Übernahme von Dayforce. Sowohl Dayforce als auch Thoma Bravo haben auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme nicht reagiert.

Die plötzliche Kursexplosion katapultiert den Marktwert des Unternehmens deutlich nach oben. So liegt die Marktkapitalisierung von Dayforce nun bei 8,44 Milliarden US-Dollar.
Wer­bung

Experten sehen Dayforce-Übernahme als logischen Schritt

Analysten von Barclays bewerten das Übernahmeinteresse als strategisch sinnvoll: "Wir sehen Dayforce als einen logischen Vermögenswert für Thoma Bravo an, da es eine der überzeugendsten langfristigen Möglichkeiten im HCM-Bereich mit seinem Erfolg bei der Entwicklung auf dem Markt und auf internationaler Ebene hat", so die Experten von Barclays.

Günstige Bewertung im Branchenvergleich

Ein Blick auf die Bewertungskennzahlen zeigt, dass Dayforce im Vergleich zu direkten Wettbewerbern derzeit relativ günstig bewertet ist. Die Aktie wird mit dem fast 20-fachen der Gewinnschätzungen gehandelt. Zum Vergleich: Workday wird mit dem 24-fachen, Automatic Data Processing mit dem 27-fachen und Paycom Software mit dem 22-fachen der erwarteten Gewinne bewertet.

Diese attraktive Bewertung könnte ein weiterer Grund für das Interesse von Thoma Bravo sein, besonders nachdem die Aktie seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren hat.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Popel Arseniy / Shutterstock.com, Powerphotos / Shutterstock.com

mehr Analysen