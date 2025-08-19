Kursrücksetzer

TUI-Anleger bleiben angesichts charttechnischer Herausforderungen und gemischter Analystenmeinungen weiterhin vorsichtig.

• Konsolidierung nach Rally

• Analysten stehen der Aktie gemischt gegenüber

• Marktunsicherheit belastet TUI-Aktie



Die TUI-Aktie hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Kursrally hingelegt, die das Papier im XETRA-Geschäft zwischenzeitlich auf ein neues Mehrjahreshoch von 9,30 Euro katapultierte. Jedoch befindet sich die Aktie derzeit in einer Konsolidierungsphase, die Anleger und Analysten gleichermaßen beschäftigt.

Verunsicherung unter Anlegern

Ein entscheidender Punkt für die weitere Kursentwicklung ist die Marke von 8,88 Euro. Analysten betrachten diesen Kurs als kritisch; ein Unterschreiten könnte zu weiteren Rücksetzern führen, während ein Halten oder Überschreiten Potenzial für weitere Kursgewinne bieten könnte. Den Dienstagshandel beendete die Aktie schlussendlich noch deutlich über dieser Marke bei 9,18 Euro.

Auch Analysten uneinig

Die Analystenmeinungen zur TUI-Aktie sind gemischt. Während einige ein Kursziel von 13 Euro sehen, warnen andere vor möglichen Rücksetzern aufgrund der aktuellen Konsolidierung. Diese unterschiedlichen Einschätzungen spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit den Markt umgibt.

Insgesamt bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Konsolidierung lediglich eine gesunde Marktbereinigung darstellt oder ob sie den Beginn einer Trendwende markiert. Anleger sollten die weitere Kursentwicklung und die Reaktion auf die 8,88-Euro-Marke genau beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

TUI-Aktie unter Druck

Während aus Jahressicht immerhin noch ein Zuwachs von 8,62 Prozent an der Kurstafel steht, geht es zur Wochenmitte erneut nach unten: Zwischenzeitlich büßt die TUI-Aktie um 1,13 Prozent an Wert ein auf 9,07 Euro.

