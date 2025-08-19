DAX24.340 -0,3%ESt505.483 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +1,5%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.224 +0,3%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,62 +1,0%Gold3.330 +0,4%
TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend

20.08.25 13:41 Uhr
TUI-Anleger bleiben angesichts charttechnischer Herausforderungen und gemischter Analystenmeinungen weiterhin vorsichtig.

TUI AG
9,08 EUR -0,05 EUR -0,59%
• Konsolidierung nach Rally
• Analysten stehen der Aktie gemischt gegenüber
• Marktunsicherheit belastet TUI-Aktie

Die TUI-Aktie hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Kursrally hingelegt, die das Papier im XETRA-Geschäft zwischenzeitlich auf ein neues Mehrjahreshoch von 9,30 Euro katapultierte. Jedoch befindet sich die Aktie derzeit in einer Konsolidierungsphase, die Anleger und Analysten gleichermaßen beschäftigt.

Verunsicherung unter Anlegern

Ein entscheidender Punkt für die weitere Kursentwicklung ist die Marke von 8,88 Euro. Analysten betrachten diesen Kurs als kritisch; ein Unterschreiten könnte zu weiteren Rücksetzern führen, während ein Halten oder Überschreiten Potenzial für weitere Kursgewinne bieten könnte. Den Dienstagshandel beendete die Aktie schlussendlich noch deutlich über dieser Marke bei 9,18 Euro.

Auch Analysten uneinig

Die Analystenmeinungen zur TUI-Aktie sind gemischt. Während einige ein Kursziel von 13 Euro sehen, warnen andere vor möglichen Rücksetzern aufgrund der aktuellen Konsolidierung. Diese unterschiedlichen Einschätzungen spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit den Markt umgibt.

Insgesamt bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Konsolidierung lediglich eine gesunde Marktbereinigung darstellt oder ob sie den Beginn einer Trendwende markiert. Anleger sollten die weitere Kursentwicklung und die Reaktion auf die 8,88-Euro-Marke genau beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

TUI-Aktie unter Druck

Während aus Jahressicht immerhin noch ein Zuwachs von 8,62 Prozent an der Kurstafel steht, geht es zur Wochenmitte erneut nach unten: Zwischenzeitlich büßt die TUI-Aktie um 1,13 Prozent an Wert ein auf 9,07 Euro.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen