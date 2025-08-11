TUI Aktie
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Ein solides drittes Geschäftsquartal sei untermauert worden vom Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie erwartet, liege das Sommergeschäft bislang einen Tick unter Vorjahr. Das am Vortag erhöhte operative Gewinnziel sei unerwartet gewesen. Insgesamt sieht er aber wenig, was den Anlagehintergrund für den Reisekonzern groß verändert./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
7,94 €
|Abst. Kursziel*:
51,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,95%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:51
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|20.06.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.25
|TUI Neutral
|UBS AG