JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Ein solides drittes Geschäftsquartal sei untermauert worden vom Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie erwartet, liege das Sommergeschäft bislang einen Tick unter Vorjahr. Das am Vortag erhöhte operative Gewinnziel sei unerwartet gewesen. Insgesamt sieht er aber wenig, was den Anlagehintergrund für den Reisekonzern groß verändert./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:06 / BST

