SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 22,28 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 22,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 22,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.503 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 10,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 103,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR einfahren.

