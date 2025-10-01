DAX23.845 -0,2%ESt505.518 -0,2%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,07 -1,5%Gold3.891 +0,8%
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Aktienkurs im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag um Nulllinie

01.10.25 09:27 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,54 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der SMA Solar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,54 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 21,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.821 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 15,51 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SMA Solar AG

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

