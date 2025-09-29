SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 21,30 EUR zu.
Um 15:53 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 21,30 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,66 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.889 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 48,64 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.
SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Verlust von -2,817 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
