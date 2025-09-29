SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 21,30 EUR nach oben.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 21,30 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,34 EUR zu. Mit einem Wert von 20,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 23.437 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,81 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 94,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 357,15 Mio. EUR gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR ausweisen wird.

