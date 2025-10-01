DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.151 -0,4%Nas22.536 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1727 ±-0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.837 +0,1%
USA: Verbrauchervertrauen trübt sich überraschend deutlich ein

30.09.25 16:29 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September überraschend deutlich eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 3,6 Punkte auf 94,2 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem weniger deutlichen Rückgang auf 96,0 Punkte gerechnet.

Der Verbraucher bewerten ihre aktuelle Lage deutlich schlechter. Aber auch die Erwartungen trübten sich etwas ein.

"Die Einschätzung der Verbraucher hinsichtlich der Geschäftsbedingungen fiel deutlich weniger positiv aus als in den letzten Monate", sagte Stephanie Guichard, Volkswirtin beim Conference Board. Zudem sei die Bewertung der aktuellen Beschäftigungslage den neunten Monat in Folge gefallen./jsl/he