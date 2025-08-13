TUI Aktie
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 8 auf 9 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Positiv zu vermerken seien die Ergebnisse im Kreuzfahrtbereich, wo die Gewinne höher als erwartet ausgefallen seien, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Auch die Hotelsparte habe positiv überrascht, wenn man Einmaleffekte außer Acht lassen. Negativ zu vermerken sei insgesamt eine weitere Verschlechterung der Sommerbuchungen und der Preise gegenüber dem Vorquartal. Dies werfe Fragen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Profitabilität und des freien Barmittelzuflusses auf./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Neutral
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,48 €
|Abst. Kursziel*:
6,08%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,87%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|12:56
|TUI Neutral
|UBS AG
|12:41
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|TUI Neutral
|UBS AG
|12:41
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|12:56
|TUI Neutral
|UBS AG
|12:41
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research