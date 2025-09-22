TUI Aktie
Marktkap. 4,04 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Signale für das Wintergeschäft seien durch die Bank ermutigend, schrieb Karan Puri am Dienstag nach den letzten Kommentaren des Tourismuskonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
7,94 €
|Abst. Kursziel*:
63,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,55%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:21
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:11
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
