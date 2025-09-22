JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Signale für das Wintergeschäft seien durch die Bank ermutigend, schrieb Karan Puri am Dienstag nach den letzten Kommentaren des Tourismuskonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com