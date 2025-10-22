TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 7,59 EUR.

Das Papier von TUI legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,59 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 7,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 624.877 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 41,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,36 EUR für die TUI-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,20 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,79 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

