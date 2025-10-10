DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,98 +2,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.938 -0,3%Euro1,1569 ±0,0%Öl64,86 -0,6%Gold3.960 -0,4%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Top News
Amazon-Aktie unter Druck: Fällt der Cloud-Pionier im KI-Rennen zurück? Amazon-Aktie unter Druck: Fällt der Cloud-Pionier im KI-Rennen zurück?
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Fast Rekordniveau: 339 Millionen Übernachtungen bis August

10.10.25 08:52 Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach dem Rückgang der Gästezahlen im verregneten Juli haben Hotels und Gasthöfe in Deutschland im August wieder mehr Geschäft gemacht. Mit 59,4 Millionen Gästeübernachtungen wurden in dem Monat 0,7 Prozent mehr gezählt als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt. Dabei gab es ein Plus bei Gästen aus dem Inland, aber einen Rückgang bei Gästen aus dem Ausland.

Obwohl dieser Trend auch für das Gesamtjahr gilt, fällt die bisherige Jahresbilanz der Branche vergleichsweise gut aus: In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 verbuchten Hotels und Pensionen hierzulande insgesamt 339,2 Millionen Übernachtungen. Das waren fast genauso viele wie im Rekordjahr 2024, als von Januar bis einschließlich August 339,4 Millionen Übernachtungen in den Büchern standen.

Die Wiesbadener Statistiker berücksichtigen Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise Campingplätze mit mindestens zehn Stellplätzen./ben/DP/stk

