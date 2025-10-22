AKTIE IM FOKUS: Adidas dürften guten Lauf zunächst fortsetzen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli dürften die Aktien von adidas am Mittwoch nach der Anhebung der Gewinnprognose noch etwas zulegen. Vorbörslich auf Tradegate stieg der Kurs um 1,4 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.
Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute indes darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckdaten des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal vom Vorabend. Ein Händler hält Gewinnmitnahmen im Verlauf für möglich./ajx/jha/
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
