Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Kursplus

20.10.25 16:08 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,43 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 7,46 EUR. Bei 7,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 834.219 TUI-Aktien.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,11 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
