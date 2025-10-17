TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von TUI

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 7,46 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 7,46 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,32 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 879.808 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,68 Prozent. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 28,08 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je TUI-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,36 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen