TUI Aktie News: TUI gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 7,39 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 7,39 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 7,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.217 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 25,86 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Mrd. EUR – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je TUI-Aktie.

