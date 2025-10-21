TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag stabil

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 7,46 EUR.

Bei der TUI-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,46 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 7,47 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 551.551 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2025 auf bis zu 9,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 19,77 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,10 Prozent.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,36 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.12.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

TUI-Aktie gewinnt: Zwei Neubau-Slots von Marella an TUI Cruises übertragen