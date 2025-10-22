TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,51 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 7,51 EUR. Bei 7,48 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 334.742 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,36 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 28,62 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

