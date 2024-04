Sparen beim Einkauf

In Zeiten, in denen die Lebensmittelpreise stetig steigen, ist es für viele Verbraucher essenziell, beim Wocheneinkauf zu sparen. Ob infolge von globalen Krisen wie dem Krieg in der Ukraine oder durch andere wirtschaftliche Einflüsse - die Preise in den Supermärkten für Grundnahrungsmittel wie Mehl, Öl, Nudeln und sogar Mineralwasser und Dosentomaten haben zugenommen. Doch wie kann man trotz solcher Entwicklungen beim Einkaufen sparen?

Die Rolle des Wochentags und dem richtigen Zeitpunkt beim Sparen

Viele halten Rabatt-Aktionen und Sonderangebote für die einzige Möglichkeit, Geld zu sparen. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Ein Online-Beitrag von Fit for Fun zeigt, dass der Wochentag, an dem eingekauft wird, eine wesentliche Rolle spielt, wie viel am Ende ausgegeben wird.

So berichtet Fit for Fun, dass besonders viele Angebote und günstige Schnäppchen am Ende der Woche auf die Kunden warten. Der Freitag zeichnet sich dabei besonders aus. An diesem Tag gibt es im Vergleich zu anderen Tagen mehr reduzierte Waren, wodurch Verbraucher sparen können. Der darauffolgende Samstag folgt dicht mit vielen Werbedeals und ist somit der zweitgünstigste Tag der Woche.

Zusätzlich zum Wochentag kann auch die Tageszeit einen erheblichen Einfluss auf die Ersparnisse haben, wie CHIP in einem Online-Beitrag berichtet. Gegen Nachmittag, insbesondere ab 16 oder 17 Uhr, neigen Supermärkte dazu, leicht verderbliche Lebensmittel oder Produkte, die bald ablaufen, extra zu reduzieren. Dies dient dazu, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und Kunden gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, hochwertige Produkte zu einem Bruchteil des Preises zu erhalten.

In größeren Städten und dicht besiedelten Gebieten ist die Konkurrenz unter Supermärkten größer, was häufig zu günstigeren Preisen für Kunden führt, so CHIP weiter. Hierbei kommt es auf das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage an. Je mehr Supermärkte es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese um die Gunst der Kunden konkurrieren, was zu besseren Preisen führen kann.

Aktionsangebote anhand verschiedener Supermärkte

Zusätzlich zu diesen Erkenntnissen geben verschiedene Supermärkte und Discounter ihre bevorzugten Aktionsangebote an bestimmten Wochentagen bekannt, wie DERWESTEN in einem Online-Beitrag berichtet:

Aldi, bekannt für seine Unterteilung in Aldi Süd und Aldi Nord, hebt sich durch besondere Angebote hervor, die insbesondere an vier Tagen der Woche zu finden sind. Am Montag beginnt die Woche mit günstigen Deals, die dann am Mittwoch fortgesetzt werden, wie DERWESTEN berichtet. Der Freitag bietet ebenso verlockende Angebote, die bis in den Samstag hineinreichen und somit den Einkauf zum Wochenende hin angenehm gestalten.

Lidl und Kaufland haben eine etwas andere Strategie. Hier lohnt es sich, den Wochenbeginn mit dem Montag für den Einkauf zu nutzen. DERWESTEN berichtet weiter, dass auch der Donnerstag sich von seiner günstigen Seite zeigt. Dies setzt sich am Freitag fort und zieht sich bis in den Samstag hinein, wobei an allen diesen Tagen nach Schnäppchen gesucht werden kann.

Netto hingegen gibt klare Empfehlungen für das Einkaufen. Die Woche startet bereits mit Angeboten am Montag. Wer jedoch den Wochenstart verpasst hat, dem bietet sich nochmals von Donnerstag bis Samstag die Chance, von Rabatten zu profitieren, so DERWESTEN weiter.

Penny macht laut DERWESTEN den Montag ebenfalls attraktiv für Käufer. Der Donnerstag und der Freitag folgen mit weiteren Angeboten, die sich, ähnlich wie bei anderen Marken, bis in den Samstag hinein erstrecken.

Rewe und Edeka, beide bekannt für ein umfangreiches Sortiment, konzentrieren ihre besonderen Angebote und Rabattaktionen vor allem auf zwei Zeitpunkte: den Wochenbeginn am Montag und das gesamte Wochenende, so DERWESTEN.

Abschließend berichtet DERWESTEN, dass bei Norma drei Tage besonders hervorzuheben sind, an denen das Sparen im Vordergrund steht: Montag, Mittwoch und Samstag.

D. Maier / Redaktion finanzen.net