Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025

20.08.25 03:44 Uhr

Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. So sah das zweite Quartal für den Gates Foundation Trust aus.

Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Dies erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch öffentlich zugänglich ist. Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 47,78 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2025 gehört er zu den größten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.

Im zweiten Quartal kam es, ähnlich wie im ersten, kaum zu Bewegung in den Top-Positionen des Depots. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt. Redaktion finanzen.net 2. Quartal 2025: Diese Aktien befinden sich im Gates Foundation Trust Platz 11: Das Ranking Bis Ende 2024 firmierte die Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda noch unter dem Namen Bill & Melinda Gates Foundation. Auch der zugehörige Trust, in dem das Vermögen der Stiftung verwaltet wird, trug bis Dezember 2024 denselben Namen. Zum Jahresbeginn 2025 erfolgte jedoch eine Umbenennung in Gates Foundation beziehungsweise Gates Foundation Trust. Damit trat der Trust im ersten Quartal erstmals unter der neuen Bezeichnung auf. Trotz des Namenswechsels bleibt die Berichtspflicht jedoch weiter bestehen: Mit Investitionen im Gesamtwert von rund 47,78 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2025 muss die Stiftung weiterhin ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Die folgende Übersicht zeigt die zehn größten Positionen des Trusts - gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot. Stichtag ist der 30. Juni 2025. Quelle: sec.gov, Bild: JamesWMfoto / Shutterstock.com Platz 10: FedEx Eingeleitet werden die Top 10 der Gates Trust-Positionen von dem US-amerikanischen Paketzusteller FedEx. Ebenso wie im Vorquartal wurde die Beteiligung nicht angetastet. Dennoch rutschte FedEx um einen Platz ab. Die 2.534.362 Aktien hatten zum Stichtag einen Wert von etwa 576,09 Millionen US-Dollar und entsprachen damit einem Depotanteil von 1,21 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com Platz 9: Coca-Cola FEMSA Seit inzwischen genau 20 Jahren befinden sich Aktien der mexikanischen Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA in dem Depot der Gates-Stiftung. Auch hier änderte sich wie im Vorquartal nichts an der Beteiligung. Mit 6.214.719 Papieren im Wert von etwa 601,15 Millionen US-Dollar, machte die Beteiligung 1,26 Prozent des Gesamtdepots aus, womit der Coca-Cola-Tochter der Sprung vom 10. auf den 9. Platz gelang. Quelle: sec.gov, Bild: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com Platz 8: Walmart Weiterhin unverändert befinden sich auch 9.090.477 Walmart-Aktien im Depot des Gates-Trusts. Mit einem Börsenwert von circa 888,87 Millionen US-Dollar entsprach die Position des US-Einzelhandelsriesen einem Portfolioanteil von 1,86 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com Platz 7: Ecolab Die Ecolab-Anteile im Depot wurden im zweiten Quartal ebenfalls nicht angerührt, sodass sich zum Stichtag nach wie vor 5.218.044 Aktien im Portfolio der Stiftung befanden. Zum Quartalsende hatte die Beteiligung einen Wert von rund 1,41 Milliarden US-Dollar, was einen Depotanteil von 2,94 Prozent ausmacht und Ecolab den 7. Platz sichert. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Deere & Co. Immernoch auf dem sechsten Platz im Ranking befindet sich der Hersteller von Landwirtschaftsgeräten Deere & Co.. Auch hier blieb die Beteiligung erneut unberührt. Die 3.557.378 Aktien im Gates-Depot kamen zum Ende des Jahresviertels auf einen Börsenwert von 1,81 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit einem Anteil von 3,79 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: JCLobo / Shutterstock.com Platz 5: Caterpillar Unverändert blieb auch die Beteiligung am Maschinenbauer Caterpillar. Hier hielt der Gates-Trust weiterhin seine 7.353.614 Aktien des Unternehmens. Zum 30. Juni war die Position rund 2,85 Milliarden US-Dollar wert und entsprach einem Depotanteil von 5,97 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com Platz 4: Canadian National Railway Weiterhin unangetastet blieb auch die Gates-Beteiligung an Canadian National Railway. Die Position hielt sich mit 54.826.786 Papieren im Wert von 5,70 Milliarden US-Dollar und einem Portfolioanteil von 11,94 Prozent auf dem vierten Platz. Quelle: sec.gov, Bild: bunlee / Shutterstock.com Platz 3: Waste Management Auf dem dritten Platz hielt sich, wie im ersten Quartal 2025 auch schon, das Abfallwirtschaftsunternehmen Waste Management. Auch hier blieb die Beteiligung im zweiten Jahresviertel erneut unberührt. Zum Stichtag waren es deshalb nach wie vor 32.234.344 Aktien im Wert von etwa 7,38 Milliarden US-Dollar, die sich im Depot befanden. Das entspricht 15,44 Prozent des gesamten Depotwerts. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Platz 2: Berkshire Hathaway B Nachdem man sich im ersten Jahresquartal von B-Aktien von Berkshire Hathaway getrennt hatte, griff man beim Gates Trust im zweiten Quartal wieder beherzt bei der Investmentgesellschaft zu. Insgesamt baute man die Position um 6.951.249 Aktien auf insgesamt 24.123.684 Papiere aus. Mit einem Marktwert von rund 11,72 Milliarden US-Dollar und einem Depotanteil von 24,53 Prozent kann die Position den zweiten Platz klar verteidigen. Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: Microsoft Unübertroffen auf dem ersten Platz im Depot des Gates Foundation Trust hält sich nach wie vor der Windows-Entwickler Microsoft. Im zweiten Quartal trennte man sich jedoch von 2.266.040 Papieren der Spitzenposition. Die übrigen 26.191.207 Aktien hatten zum Stichtag jedoch einen Wert von rund 13,03 Milliarden US-Dollar und einen stolzen Depot-Anteil von 27,27 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com

In eigener Sache

