Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 522,94 USD zu.

Das Papier von Microsoft konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 522,94 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 523,95 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 522,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.607.481 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 5,78 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 51,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,48 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 606,00 USD an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,55 USD je Microsoft-Aktie.

