Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
Für die Siemens Energy-Aktie geht es zur Wochenmitte weiter abwärts. Analysten führen den Kursrückgang auf Gewinnmitnahmen zurück.
Werte in diesem Artikel
• Siemens Energy-Aktie mit Abgaben
• Gewinnmitnahmen wohl Ursache
• Dennoch positive Geschäftsentwicklung
Gewinnmitnahmen belasten Siemens Energy-Aktie
Nach einer Rally, im Rahmen welcher die Siemens Energy-Aktie Ende Juli bis auf 104,85 Euro im XETRA-Geschäft anstieg, korrigiert der Anteilsschein nun wieder. Marktbeobachter führen den Rückgang primär auf Gewinnmitnahmen zurück. Anleger sichern ihre Positionen, nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen war.
Am heutigen Mittwoch fallen die Aktien zeitweise um 1,31 Prozent zurück auf 93,24 Euro. In den zurückliegenden fünf Handelstagen ging es derweil um 5,42 Prozent nach unten, auf Jahressicht steht dennoch weiterhin ein Wertzuwachs von fast 85 Prozent an der Kurstafel.
Fundamentale Daten weiterhin positiv
Trotz des Rücksetzers bleibt Siemens Energy operativ stark: Der Umsatz stieg im letzten Quartal deutlich an. Das Unternehmen profitiert von stabilen Auftragseingängen im Energiesektor und langfristig wachsenden Investitionen in erneuerbare Energien.
Volatilität bleibt bestehen
Analysten sehen die aktuelle Korrektur als normale Marktbereinigung nach der Rally. Kurzfristige Schwankungen dürften anhalten, langfristig bleibe die Aktie aber attraktiv für Investoren, die auf die nachhaltige Transformation im Energiesektor setzen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens Energy News
Bildquellen: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|13.06.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.05.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen