Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Unter Druck

Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs

20.08.25 10:10 Uhr
Für die Siemens Energy-Aktie geht es zur Wochenmitte weiter abwärts. Analysten führen den Kursrückgang auf Gewinnmitnahmen zurück.

• Siemens Energy-Aktie mit Abgaben
• Gewinnmitnahmen wohl Ursache
• Dennoch positive Geschäftsentwicklung

Gewinnmitnahmen belasten Siemens Energy-Aktie

Nach einer Rally, im Rahmen welcher die Siemens Energy-Aktie Ende Juli bis auf 104,85 Euro im XETRA-Geschäft anstieg, korrigiert der Anteilsschein nun wieder. Marktbeobachter führen den Rückgang primär auf Gewinnmitnahmen zurück. Anleger sichern ihre Positionen, nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen war.

Am heutigen Mittwoch fallen die Aktien zeitweise um 1,31 Prozent zurück auf 93,24 Euro. In den zurückliegenden fünf Handelstagen ging es derweil um 5,42 Prozent nach unten, auf Jahressicht steht dennoch weiterhin ein Wertzuwachs von fast 85 Prozent an der Kurstafel.

Fundamentale Daten weiterhin positiv

Trotz des Rücksetzers bleibt Siemens Energy operativ stark: Der Umsatz stieg im letzten Quartal deutlich an. Das Unternehmen profitiert von stabilen Auftragseingängen im Energiesektor und langfristig wachsenden Investitionen in erneuerbare Energien.

Volatilität bleibt bestehen

Analysten sehen die aktuelle Korrektur als normale Marktbereinigung nach der Rally. Kurzfristige Schwankungen dürften anhalten, langfristig bleibe die Aktie aber attraktiv für Investoren, die auf die nachhaltige Transformation im Energiesektor setzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
19.05.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

