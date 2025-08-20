DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,19 +4,5%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin98.135 +1,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,04 +1,7%Gold3.350 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
Top News
Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab
Guess-Aktie +26%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat Guess-Aktie +26%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Ausblick

Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher

20.08.25 23:18 Uhr
Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher | finanzen.net

CTS Eventim gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
98,80 EUR -1,20 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CTS Eventim wird am 21.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Wer­bung

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,770 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CTS Eventim noch 0,600 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll CTS Eventim nach den Prognosen von 4 Analysten 852,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 3,32 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,81 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
08.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
25.06.2025CTS Eventim BuyUBS AG
17.06.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
25.06.2025CTS Eventim BuyUBS AG
17.06.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
24.05.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen