Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CTS Eventim gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.
CTS Eventim wird am 21.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,770 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CTS Eventim noch 0,600 EUR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll CTS Eventim nach den Prognosen von 4 Analysten 852,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,6 Millionen EUR umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 3,32 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,81 Milliarden EUR im Vorjahr.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.06.2025
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.05.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|24.05.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.2021
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
