Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 7,64 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tickethändler und Veranstalter zeige weiter Resilienz und Anpassungsfähigkeit, schrieb Lara Simpson am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vice President Corporate Development & Strategy, Marco Haeckermann, im Rahmen der European Internet Days. Für 2026 bleibt sie optimistisch für die Aktien, die einen deutlichen Abschlag gegenüber Live Nation aufwiesen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
78,10 €		 Abst. Kursziel*:
47,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,72%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

