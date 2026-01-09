CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,64 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tickethändler und Veranstalter zeige weiter Resilienz und Anpassungsfähigkeit, schrieb Lara Simpson am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vice President Corporate Development & Strategy, Marco Haeckermann, im Rahmen der European Internet Days. Für 2026 bleibt sie optimistisch für die Aktien, die einen deutlichen Abschlag gegenüber Live Nation aufwiesen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
78,10 €
|Abst. Kursziel*:
47,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,72%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
