CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,41 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" belassen. Das Ticketvermarktungs- und Eventgeschäft des Unternehmens zeige weiter Robustheit, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Dank Europa-Auftritten internationaler Künstler sehe die Veranstaltungs-Pipeline für die kommenden Jahre gut aus. Diebel traut CTS prozentual zweistellige Wachstumsraten beim operativen Ergebnis (Ebitda) zu, was zu höheren Dividenden führen könnte. Zudem sei im Vergleich zu Konkurrent Live Nation die Bewertung günstig./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
75,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
75,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|11:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|11:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|11:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK