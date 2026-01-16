DAX 24.940 -1,4%ESt50 5.925 -1,7%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.993 -0,8%Euro 1,1624 +0,3%Öl 63,62 -0,9%Gold 4.663 +1,5%
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
CTS Eventim Aktie

75,10 EUR -2,10 EUR -2,72 %
STU
Marktkap. 7,41 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

11:41 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
75,10 EUR -2,10 EUR -2,72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" belassen. Das Ticketvermarktungs- und Eventgeschäft des Unternehmens zeige weiter Robustheit, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Dank Europa-Auftritten internationaler Künstler sehe die Veranstaltungs-Pipeline für die kommenden Jahre gut aus. Diebel traut CTS prozentual zweistellige Wachstumsraten beim operativen Ergebnis (Ebitda) zu, was zu höheren Dividenden führen könnte. Zudem sei im Vergleich zu Konkurrent Live Nation die Bewertung günstig./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu CTS Eventim

11:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
14.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

