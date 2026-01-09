DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 7,61 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

Jefferies & Company Inc.

CTS Eventim Buy

09:36 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
78,75 EUR -1,05 EUR -1,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,55 €		 Abst. Kursziel*:
44,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,03%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

