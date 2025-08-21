DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto15,60 +0,7%Dow44.842 -0,2%Nas21.058 -1,2%Bitcoin97.408 +0,5%Euro1,1653 +0,1%Öl66,86 +1,4%Gold3.343 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX letztlich im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
DAX aktuell

Rote Vorzeichen: DAX verlustreich - Warten auf Zeichen von der US-Notenbank

20.08.25 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX schließt im Minus - US-Notenbank im Fokus | finanzen.net

Der DAX fuhr im Handel zur Wochenmitte Verluste ein und entfernte sich damit wieder etwas von seinem jüngsten Rekordhoch.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.277,1 PKT -146,0 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging am Mittwoch mit einem Abschlag von 0,77 Prozent bei 24.252,72 Punkten in den von Bären dominierten Handel. Zum Ertönen der Schlussglocke büßte er 0,60 Prozent auf 24.276,97 Zähler ein.
Die Schwäche des US-Technologieindex NASDAQ 100 vom Vorabend gilt als einer der Belastungsfaktoren.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

DAX-Charthürde letzte Woche verpasst

Vor dem Wochenende war der DAX erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gegangen waren. Letztlich war der Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden.

Trump plant Treffen von Putin und Selenskyj

Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie der politischen Führungsriege aus Europa bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen.

Wer­bung

Auf den großen Friedensdurchbruch müssten die Börsianer weiterhin warten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es sei noch einiges an Zeit und Geduld nötig. Die Angst, sich an der Börse falsch zu positionieren, sei aktuell groß. "Niemand will eine mögliche Friedensrally verpassen. Gleichzeitig haben alle Angst vor dem Scheitern der Gespräche."

US-Notenbank Fed rückt in den Fokus

Die Anleger wenden sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zu, das bereits am Montag dominierende Abwarten an den Märkten setzte sich also fort. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

Von Unternehmens- oder Konjunkturseite standen am Mittwoch unterdessen keine spannenden Ereignisse auf der Agenda.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:58Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Handelsende leichter
17:53ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwach - Alles schaut nach Jackson Hole
17:48Deutsche Bank, dm, ETFs - das war Mittwoch, 20.08.2025
17:43Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt - Alles schaut nach Jackson Hole
17:39Rote Vorzeichen: DAX verlustreich - Warten auf Zeichen von der US-Notenbank
17:35Porsche: Batterietochter Cellforce vor weitgehender Abwicklung
15:58Mittwochshandel in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer
15:45Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Growth Stock
mehr