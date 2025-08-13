DAX24.290 -0,6%ESt505.465 -0,3%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.808 +1,0%Euro1,1640 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.324 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT büßen weiter ein: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT büßen weiter ein: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
TAG Immobilien-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung und mehr Wandelschuldverschreibungen TAG Immobilien-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung und mehr Wandelschuldverschreibungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Ausblick auf Zahlenwerk

Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

20.08.25 10:25 Uhr
Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Walmart legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,08 EUR -0,14 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Walmart stellt am 21.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Wer­bung

34 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,733 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 175,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 169,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 36 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 705,98 Milliarden USD, gegenüber 680,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
09:31Walmart BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Walmart BuyUBS AG
14.08.2025Walmart BuyUBS AG
06.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:31Walmart BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Walmart BuyUBS AG
14.08.2025Walmart BuyUBS AG
06.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen