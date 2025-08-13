Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Walmart legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Walmart stellt am 21.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.
34 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,733 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 175,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 169,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 36 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 705,98 Milliarden USD, gegenüber 680,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Walmart News
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2024
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2019
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.2018
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen