Trotz Defiziten

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditwürdigkeit der USA bestätigt und erwartet, dass die robusten Einnahmen aus dem vom Weißen Haus eingeführten Zollsystem dazu beitragen werden, die erwartete Verschlechterung der Haushaltslage infolge der jüngsten Gesetzesänderungen auszugleichen.

Die Kreditwürdigkeit des Staates wurde mit AA+/A-1+ bewertet, wobei der Ausblick stabil bleibt.

"Der stabile Ausblick zeigt unsere Erwartung, dass sich das Haushaltsdefizit zwar nicht wesentlich verbessern wird, wir aber auch keine anhaltende Verschlechterung für die nächsten Jahre erwarten", erklärte die Ratingagentur. "Dies spiegelt unsere Ansicht wider, dass die laufenden Veränderungen in der Innen- und Außenpolitik die Widerstandsfähigkeit und Vielfalt der US-Wirtschaft nicht beeinträchtigen werden."

Wer­bung Wer­bung

Ein breiter Aufschwung bei den Einnahmen, einschließlich der robusten Zolleinnahmen, werde jede fiskalische Abweichung durch Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen ausgleichen, hieß es in einer Erklärung. Die Einschätzung kommt trotz der Bedenken, dass die Einführung von Zöllen das Vertrauen der Unternehmen und das Wirtschaftswachstum bremsen könnte, während sie gleichzeitig die Inflation anheizt und Neueinstellungen verlangsamt.

S&P geht davon aus, dass sich die gesamtstaatliche Nettoverschuldung angesichts "strukturell steigender nicht diskretionärer Zinsen und alterungsbedingter Ausgaben" 100 Prozent des BIP nähern wird. "Eine parteiübergreifende Zusammenarbeit zur Stärkung des fiskalischen Profils der USA - insbesondere zur deutlichen Senkung der Defizite und zur Überwindung der Haushaltsverkrustungen - ist nach wie vor schwer zu erreichen", heißt es.

Trotz des stabilen Ausblicks sprach S&P einige Warnungen aus, einschließlich der Gefahren, die mit der Aushöhlung der Unabhängigkeit der Federal Reserve verbunden sind. "Wir könnten das Rating in den nächsten zwei bis drei Jahren herabsetzen, wenn die bereits hohen Defizite zunehmen, weil die Politik nicht in der Lage ist, die steigenden Ausgaben einzudämmen oder die Auswirkungen von Änderungen im Steuerrecht auf die Einnahmen zu bewältigen", hieß es.

Wer­bung Wer­bung

"Die Ratings könnten auch unter Druck geraten, wenn politische Entwicklungen die Stärke der amerikanischen Institutionen und die Wirksamkeit der langfristigen Politikgestaltung oder die Unabhängigkeit der Federal Reserve beeinträchtigen", erklärte S&P. Dies wiederum könnte die Rolle des Dollars als weltweit führende Reservewährung gefährden - eine der wichtigsten Kreditstärken, hieß es von S&P.

Von James Glynn

DOW JONES