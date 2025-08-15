Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Ogsiveo - Aktie tiefer
Die deutsche Merck KGaA hat eine EU-Marktzulassung für das Krebsmedikament Ogsiveo bekommen.
Werte in diesem Artikel
Die EU-Kommission gab das Mittel des kürzlich übernommenen US-Biopharmaunternehmens Springworks Therapeutics zur Behandlung von fortschreitenden Desmoidtumoren bei Erwachsenen frei, die eine systemische Therapie benötigen, wie das Unternehmen in Darmstadt mitteilte.
Die Merck KGaA zählt Ogsiveo zu den Medikamenten mit Bluckbuster-Potenzial. Der orale Gammasekretase-Inhibitor sei die erste und einzige in der Europäischen Union zugelassene Therapie zur Behandlung von Desmoidtumoren, erklärte Merck.
Desmoidtumore sind seltene, lokal aggressiv wachsende gutartige Tumore, die im Bindegewebe des Körpers entstehen. Sie können zu starken Schmerzen, funktionellen Einschränkungen, Einschränkung der Mobilität, Entstellung und starker, anhaltender Erschöpfung führen. In der EU werden jährlich etwa 1.300 bis 2.300 neue Fälle diagnostiziert, heißt es in der Mitteilung.
Die Merck-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 2,10 Prozent tiefer bei 109,70 Euro.
DJG/rio/kla
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Merck News
Bildquellen: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|10.04.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen