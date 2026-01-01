TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Januar 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister mit der EU-Kommission

16:00 FRA: Treffen der Außenminister des Weimarer Dreiecks

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Januar 2026

Heute im Fokus DAX schließt höher als je zuvor -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus Amgen: Übernahme von Dark Blue für hunderte Millionen Dollar. Morgan Stanley-Expertin äußert sich kritisch zu Brenntag. Trump erwägt Subventionen für Öl-Konzerne. Kupferpreis mit neuem Rekord. Deutsche Inflation im Gesamtjahr 2025 bei 2,2 Prozent - Rückgang im Dezember. Nur noch Geheimtraining im BVB-Trainingslager. UBS bestätigt Verkaufsempfehlung für Tesla. Nestlé ruft SMA-Babynahrung zurück.

