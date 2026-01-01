DAX24.913 +0,2%Est505.938 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,6%Nas23.437 +0,2%Bitcoin79.743 -0,5%Euro1,1688 -0,3%Öl61,54 -0,4%Gold4.485 +0,9%
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

06.01.26 17:23 Uhr
Aktuelle Kryptokurse: So stehen Bitcoin, Dogecoin & Co. | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
74.170,8433 CHF -248,1931 CHF -0,33%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
79.742,9178 EUR -428,4067 EUR -0,53%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.047,9912 GBP -346,1862 GBP -0,50%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.606.412,0932 JPY -103.698,6729 JPY -0,70%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
93.219,0343 USD -691,2745 USD -0,74%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.596,9866 CHF 39,0345 CHF 1,53%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.792,0849 EUR 36,4135 EUR 1,32%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.417,6172 GBP 32,3810 GBP 1,36%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
511.422,7534 JPY 5.802,6694 JPY 1,15%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.263,9320 USD 36,0203 USD 1,12%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8466 CHF -0,0192 CHF -1,03%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9853 EUR -0,0246 EUR -1,23%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7190 GBP -0,0207 GBP -1,19%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
363,6476 JPY -5,1476 JPY -1,40%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,3208 USD -0,0336 USD -1,43%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
111,7207 CHF 2,2617 CHF 2,07%
SOL/EUR (Solana-Euro)
120,1137 EUR 2,1940 EUR 1,86%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
104,0043 GBP 1,9362 GBP 1,90%
SOL/JPY (Solana-Yen)
22.001,0761 JPY 364,7669 JPY 1,69%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
140,4122 USD 2,2846 USD 1,65%
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,1170 CHF -0,0034 CHF -2,80%
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,1258 EUR -0,0039 EUR -2,99%
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,1089 GBP -0,0033 GBP -2,96%
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
23,0393 JPY -0,7520 JPY -3,16%
Bitcoin reduzierte sich um 17:10 um 0,58 Prozent auf 93.361,56 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 93.910,31 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 37,1 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,97 Prozent auf 82,92 US-Dollar, nach 83,74 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 1,08 Prozent auf 3.262,84 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.227,91 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 2,54 Prozent auf 629,45 US-Dollar, nach 645,86 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,335 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,354 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,84 Prozent.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 444,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (437,41 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,72 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4225 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,4170 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Stellar um 17:10 ab. Es geht 3,62 Prozent auf 0,2444 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2536 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2922 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,2920 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Binancecoin um 0,57 Prozent auf 916,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 911,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1472 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,90 Prozent auf 140,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 138,13 US-Dollar wert.

Daneben steigt Avalanche um 0,18 Prozent auf 14,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 14,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Chainlink-Kurs um 0,30 Prozent auf 13,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,93 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1,901 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,79 Prozent auf 1,935 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

