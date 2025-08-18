DAX24.347 -0,3%ESt505.480 -0,1%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,59 +1,0%Gold3.327 +0,3%
Nach NASDAQ-Schwäche

SUSS MicroTec- und Infineon-Aktie schwächeln: Anleger machen bei Tech-Werten Kasse

20.08.25 10:35 Uhr
Technologiewerte haben am Mittwoch nach der NASDAQ-Schwäche am Vorabend in den USA auch in Europa eher einen schweren Stand.

Infineon AG
37,10 EUR 0,25 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
26,94 EUR -0,56 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So büßen Papiere von Infineon via XETRA zeitweise 0,95 Prozent auf 36,65 Euro ein. Aktien von SUSS MicroTec rutschen im SDAX zeitweise um 2,61 Prozent auf 26,88 Euro ab. Anfangs war es noch stärker auf ein Jahrestief von 26,54 Euro abwärts gegangen.

UBS-Expertin Madeleine Jenkins sieht eine eher schwierige Ausgangslage für 2026. Der starke Kapazitätsausbau auf Kundenseite verlangsame sich, was die Nachfrage nach temporären Bondern für Wafer und Lösungen zur Reinigung von Fotomasken bremse, schrieb sie und kappte ihr Kursziel deutlich. Mit 30 Euro liegt es aber klar über dem XETRA-Niveau. Bereits vor dem Kursrutsch vom Mittwoch hielt sie die schwächeren Aussichten für das kommende Jahr eigentlich für weitgehend eingepreist.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

