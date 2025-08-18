SUSS MicroTec- und Infineon-Aktie schwächeln: Anleger machen bei Tech-Werten Kasse
Technologiewerte haben am Mittwoch nach der NASDAQ-Schwäche am Vorabend in den USA auch in Europa eher einen schweren Stand.
Werte in diesem Artikel
So büßen Papiere von Infineon via XETRA zeitweise 0,95 Prozent auf 36,65 Euro ein. Aktien von SUSS MicroTec rutschen im SDAX zeitweise um 2,61 Prozent auf 26,88 Euro ab. Anfangs war es noch stärker auf ein Jahrestief von 26,54 Euro abwärts gegangen.
UBS-Expertin Madeleine Jenkins sieht eine eher schwierige Ausgangslage für 2026. Der starke Kapazitätsausbau auf Kundenseite verlangsame sich, was die Nachfrage nach temporären Bondern für Wafer und Lösungen zur Reinigung von Fotomasken bremse, schrieb sie und kappte ihr Kursziel deutlich. Mit 30 Euro liegt es aber klar über dem XETRA-Niveau. Bereits vor dem Kursrutsch vom Mittwoch hielt sie die schwächeren Aussichten für das kommende Jahr eigentlich für weitgehend eingepreist.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
SUSS MicroTec SE
