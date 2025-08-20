DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,97 +0,2%Dow44.823 -0,2%Nas21.312 -1,5%Bitcoin97.274 -2,4%Euro1,1647 -0,1%Öl65,76 -1,1%Gold3.319 -0,4%
Vor Notenbanker-Treffen

Krypto-Markt unter Druck: Bitcoin rutscht unter die Marke von 114.000 Dollar

19.08.25 20:25 Uhr
Investoren am Kryptomarkt gehen in Deckung: Bitcoin-Kurs fällt unter 114.000 US-Dollar | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Dienstag erneut nachgegeben und ist unter 114.000 US-Dollar gefallen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.519,0452 CHF -2.385,1714 CHF -2,54%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.274,0969 EUR -2.407,1498 EUR -2,41%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.045,5586 GBP -2.059,0684 GBP -2,39%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.713.743,8506 JPY -491.484,1243 JPY -2,86%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
113.330,8054 USD -2.975,0897 USD -2,56%
Charts|News

Zeitweise fällt die älteste und bekannteste Digitalwährung auf 113.390 Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch 116.765 Dollar gekostet.

"Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sind Investoren am Kryptomarkt weiter in Deckung gegangen", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Von der nächsten Sitzung am 17. September erwarten sich Experten überwiegend eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Einige Beobachter schließen auch eine Verringerung um 0,50 Punkte nicht aus. "Es dominiert die Sorge, dass Jerome Powell mit einer restriktiven Tonlage den Zinssenkungsfantasien Wind aus den Segeln nehmen könnte", begründete Emden die Rückschläge beim Bitcoin.

Am vergangenen Donnerstag war dieser noch erstmals über die Marke von 124.000 Dollar geklettert und bis auf 124.517 Dollar gestiegen. Seither hat er nachgegeben. "Angesichts ambitionierter Kurshöhen bleibt der Griff an den Kassenhebel offensichtlich verlockend", schreibt Emden. "Die Serie der Gewinnmitnahmen scheint noch nicht ausgestanden."/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sergei Babenko / Shutterstock.com, Parilov / Shutterstock.com