Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Rüstungsaktien im Fokus
Novo Nordisk-Aktie steigt: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX mit etwas niedrigerem Start
10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - Palo Alto Networks vor Bilanzvorlage

18.08.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Palo Alto Networks-Aktie an der NASDAQ vor Zahlen im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor etwas höherem Start in die neue Handelswoche

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen leicht im Plus.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,87 Prozent auf 43.756,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen 0,93 Prozent nach oben auf 3.731,08 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 0,51 Prozent auf 25.397,70 Einheiten.

3. ProSiebenSat.1-Aktie: MFE-Angebot vor Entscheidung

Nach der internationalen Bieterschlacht um den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat1 Media SE soll am Montag das Ergebnis bekanntwerden. Zur Nachricht

4. Boeing-Aktie: Flug nach Korfu muss wegen Störung an Triebwerk mit Flammen unterbrochen werden

Die Störung am Triebwerk eines Passagierflugzeugs kurz nach dem Start von der griechischen Insel Korfu hat 273 Passagieren eine erzwungene Verlängerung ihrer Reise in Süditalien beschert. Zur Nachricht

5. TAG Immobilien-Aktie: Zukauf in Polen - Ausschüttungsquote erhöht

TAG Immobilien will nach einem Zukauf in Polen künftig einen höheren Anteil des operativen Gewinns als Dividende direkt an die Aktionäre weitergeben. Zur Nachricht

6. Qantas-Aktie: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie

Australiens größte Fluggesellschaft Qantas ist wegen illegaler Massenkündigungen während der Corona-Pandemie zu einer Millionenstrafe verurteilt worden. Zur Nachricht

7. Palo Alto Networks öffnet Bücher

Nach US-Börsenschluss wird es noch einmal spannend: Palo Alto Networks präsentiert die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel. Was Analysten erwarten

8. Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung einer neuen Indikation für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas nach. So verbilligte sich der WTI um 0,29 auf 62,86 Dollar, während Brent um 0,27 auf 65,86 Dollar verlor.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1703 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

