Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote

Marktentwicklung
Anleger am deutschen Aktienmarkt könnten zum Wochenstart vorsichtig zugreifen.
Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen leicht im Plus.
Der TecDAX schloss am Freitag 0,02 Prozent stärker bei 3.772,40 Punkten.
Mit leichten Gewinnen dürfte der DAX in die neue Handelswoche starten und bleibt damit weiterhin in Reichweite seines Rekordhochs vom Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Vor dem Wochenende war der Index erneut an seiner Widerstandsmarke um 24.500 Punkte gescheitert. Zunächst hatten die Anleger noch große Hoffnungen in das Treffen von US-Präsident Trump mit Russlands Präsident Putin gesetzt. Doch der Gipfel in Alaska endete ohne Aussagen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg. Nun steht das Treffen Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag mit positiver Tendenz.
Der EURO STOXX 50 bewegte sich in der Gewinnzone, nachdem er zum Start schon etwas höher notiert hatte. Sein Schlussstand: 5.450,07 Punkte (+0,28 Prozent).
Im Mittelpunkt stand das Treffen der Präsidenten Trump und Putin in Alaska, von dem sich die Märkte Impulse erhofften. Während Trump zunächst von einem möglichen "Deal" sprach, hat er die Erwartungen inzwischen deutlich gedämpft.
An der Wall Street gab es am Freitag keine nennenswerte Bewegungen zu beobachten.
Der Dow Jones kam kaum vom Fleck und legte letztlich marginal um 0,08 Prozent auf 44.946,12 Punkte zu.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas schwächer und fiel um 0,40 Prozent auf 21.622,98 Zähler zurück.
Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigten sich die US-Börsen am Freitag uneinheitlich.
"Obwohl der Ausgang des Treffens zwischen Trump und Putin in Alaska ungewiss ist, gehen wir tendenziell von einem teilweisen Waffenstillstand aus", sagte Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, Analyst bei JPMorgan, laut einer Einschätzung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Als zweitwahrscheinlichste Option sieht er die Vereinbarung eines weiteren Spitzengesprächs. Die Aussicht auf ein umfassendes Friedensabkommen noch im laufenden Jahr bewertet er jedoch weiterhin als gering - die russischen Forderungen stünden nach wie vor im Widerspruch zu den Interessen der Ukraine.
Die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten hatten nur begrenzten Einfluss auf das Marktgeschehen. So stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juli wie erwartet um 0,5 Prozent - basierend auf einem nachträglich nach oben korrigierten Vormonatswert. Überraschend fiel dagegen der Empire State Index für August aus, der stärker zulegte als von Analysten prognostiziert. Ebenfalls unerwartet entwickelten sich die Importpreise: Sie erhöhten sich im Juli um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, während Ökonomen mit einer stabilen Entwicklung gerechnet hatten.
Die Börsen in Asien zeigen sich am Montag freundlich.
In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,82 Prozent auf 43.732,74 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen 1,18 Prozent nach oben auf 3.740,50 Zähler.
In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 0,62 Prozent auf 25.426,53 Einheiten.
Zum Wochenauftakt zeigen sich die Börsen in Asien mit Kursgewinnen. Marktteilnehmer verweisen auf Anzeichen, dass die Gespräche zwischen den USA und Russland über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges Fortschritte machen könnten. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf Washington, wo US-Präsident Donald Trump am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mehrere ranghohe EU-Vertreter treffen will.
In Tokio setzt der Nikkei seine Rekordserie fort und markiert ein neues Allzeithoch. Die japanische Regierung dementierte Spekulationen, wonach die USA Druck auf die Bank of Japan ausübten, ihre Geldpolitik zu straffen. Hintergrund sind Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die Notenbank als "hinterherhinkend" bezeichnet hatte und eine Zinserhöhung forderte. "Ein Schwerpunkt bleibt, wann die BoJ nach Bewertung der Auswirkungen der Zölle grünes Licht für eine weitere Zinserhöhung geben wird", sagte Ökonom Yoshimasa Maruyama von SMBC Nikko Securities.
Am stärksten zeigt sich der Shanghai-Composite. Hier stützen Aussagen von US-Präsident Trump, wonach er vorerst keine Zölle gegen China wegen dessen Käufen von russischem Öl verhängen werde.
