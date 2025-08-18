DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.865 -1,5%Euro1,1704 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.354 +0,6%
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote
Heute im Fokus

Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote

aktualisiert 18.08.25 07:16 Uhr

Boeing-Aktie: Flug nach Korfu muss wegen Störung an Triebwerk mit Flammen unterbrochen werden. ProSiebenSat.1-Aktie: MFE-Angebot vor Entscheidung.

Marktentwicklung


Anleger am deutschen Aktienmarkt könnten zum Wochenstart vorsichtig zugreifen.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen leicht im Plus.
Der TecDAX schloss am Freitag 0,02 Prozent stärker bei 3.772,40 Punkten.

Mit leichten Gewinnen dürfte der DAX in die neue Handelswoche starten und bleibt damit weiterhin in Reichweite seines Rekordhochs vom Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Vor dem Wochenende war der Index erneut an seiner Widerstandsmarke um 24.500 Punkte gescheitert. Zunächst hatten die Anleger noch große Hoffnungen in das Treffen von US-Präsident Trump mit Russlands Präsident Putin gesetzt. Doch der Gipfel in Alaska endete ohne Aussagen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg. Nun steht das Treffen Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie
QantasSoros-DepotProSiebenSat.1Alaska-GipfelTrump-Putin-GipfelTrump / PutinBuffett-Depot

News-Ticker

Börsenchronik

15.08.25Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
14.08.25Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen unbewegt -- US-Regierung könnte bei Intel einsteigen -- RWE, Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
13.08.25Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- Wall Street schließt im Plus -- Bullish mit fulminantem IPO -- TUI schlägt Erwartungen -- RENK, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON im Fokus
12.08.25USA und China verlängern Zollpause: Dow schließt stärker -- DAX letztlich im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
11.08.25Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- US-Börsen schließen leichter -- AMC dämmt Verluste ein -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
